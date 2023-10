وشدد كليفرلي، فى تغريدة نشرها بحسابه فى موقع التواصل الاجتماعى إكس، على أن "حماية حياة المدنيين يجب أن تأتي أولاً".

وكان كليفرلي قد زار إسرائيل الأسبوع الماضي بعد انطلاق عمليات "طوفان الأقصى" من جانب فصائل فلسطينية.

The destruction of Al Ahli hospital is a devastating loss of human life.



The UK has been clear.



The protection of civilian life must come first.



The UK will work with our allies to find out what has happened and protect innocent civilians in Gaza.