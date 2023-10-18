وشدد كليفرلي، فى تغريدة نشرها بحسابه فى موقع التواصل الاجتماعى إكس، على أن "حماية حياة المدنيين يجب أن تأتي أولاً".

وكان كليفرلي قد زار إسرائيل الأسبوع الماضي بعد انطلاق عمليات "طوفان الأقصى" من جانب فصائل فلسطينية.