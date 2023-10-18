اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بجاحة إسرائيلية.. ممثل إسرائيل باجتماع "السياحة العالمية" يطالب بـ"دقيقة حداد"

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:28 ص
بجاحة إسرائيلية.. ممثل إسرائيل باجتماع "السياحة العالمية" يطالب بـ"دقيقة حداد" ممثل إسرائيل فى الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية
رسالة سمرقند : رباب فتحى

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في محاولة ممتدة لقلب الحقائق واستمالة الرأى العام العالمي ، طالب ممثل إسرائيل فى اجتماع الدورة 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بالوقف دقيقة حداد علي من اسماهم "ضحايا" الهجمات الفلسطينية ، في تجاهل تام للحقائق والمجازر الممتدة التي يرتكها الاحتلال والتي كان آخرها مجزرة المستشفى المعمداني ، وهو الطلب الذى رفضه اوزباكستان التى تستضيف الدورة.
 
وقال ممثل إسرائيل إن نائب رئيس اللجنة الحكومية لتنمية السياحة ووزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ في أوزبكستان، عزيز عبد الحكيموف، ورئيس الدورة الحالى رفض طلب إسرائيل بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا هجوم الفصائل الفلسطينية. 
 
وطالبه المدير التنفيذى لأعمال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بالعودة إلى كلمته والالتزام بالقواعد وعدم الدخول فى السياسة. إلا أن ممثل إسرائيل زعم إن قطاع السياحة يعمل به مئات الفلسطينيين. 
 
ومساء أمس، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على جريمة جديدة، بعدما استهدفت قوات الاحتلال مستشفى المعمدانى، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 800 شهيد وجريح سقطوا فى قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، موضحة أن مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمدانى وسط غزة.
 
 






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