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بايدن: نتوقع دخول المساعدات لـ"غزة" بحلول يوم الجمعة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:55 م
بايدن: نتوقع دخول المساعدات لـ"غزة" بحلول يوم الجمعة بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يتوقع دخول المساعدات لغزة بحلول يوم الجمعة، متابعا: "بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التنسيق المتسمر لإيصال المساعدات إلى غزة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "لا أشير إلى أن حماس قصفت المستشفى في غزة عمدا، وكنت حادا جدا مع الإسرائيليين بخصوص الحاجة لدعم توصيل المساعدات إلى غزة".

وتابع جو بايدن: "أتفهم تشكيك البعض بجميع أنحاء العالم بالجهة التي تقف وراء الهجوم على المستشفى بغزة".

وواصل حديثه:"نأمل بإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الأمريكيين، ولن ننشر قواتنا في إسرائيل.. ولا تفاصيل حاليا بشأن عمليات الإجلاء من قطاع غزة".

 

 







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