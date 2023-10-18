بايدن: نتوقع دخول المساعدات لـ"غزة" بحلول يوم الجمعة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يتوقع دخول المساعدات لغزة بحلول يوم الجمعة، متابعا: "بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التنسيق المتسمر لإيصال المساعدات إلى غزة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "لا أشير إلى أن حماس قصفت المستشفى في غزة عمدا، وكنت حادا جدا مع الإسرائيليين بخصوص الحاجة لدعم توصيل المساعدات إلى غزة".

وتابع جو بايدن: "أتفهم تشكيك البعض بجميع أنحاء العالم بالجهة التي تقف وراء الهجوم على المستشفى بغزة".

وواصل حديثه:"نأمل بإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الأمريكيين، ولن ننشر قواتنا في إسرائيل.. ولا تفاصيل حاليا بشأن عمليات الإجلاء من قطاع غزة".