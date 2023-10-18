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اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة سباك متهم بالشروع فى قتل ترزى بالوراق

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:00 ص
اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة سباك متهم بالشروع فى قتل ترزى بالوراق محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء لشهود الإثبات فى محاكمة سباك متهم بالشروع فى قتل ترزى، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفى محمود المنوفى، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وأسندت التحقيقات فى القضية رقم 13075 لسنة 2022 جنايات الوراق، للمتهم "م. ا"، 26 سنة، سباك، أنه فى يوم 16 سبتمبر عام 2022 شرع فى قتل المجنى عليه "ط. م"، ترزى، 32 سنة، عمدًا بأن طعنه عدة طعنات مستخدما فى ذلك سلاح أبيض "مطواه" فأحدث عمدًا إصابته قاصدًا إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواه" دون مسوغا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية والحرفية والتى استعملها فى ارتكاب الجريمة

وشهد المجنى عليه فى التحقيقات بأنة حال سيره بالطريق العام تصادف وجود المتهم وما أن شاهده المتهم حتى قام بالتعدى عليه بأن سدد إليه عدة ضربات مستخدما فى ذلك سلاح أبيض "مطواة" مما أحدث اصابته قاصدا من ذلك إزهاق روحه.







جنايات الجيزة

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