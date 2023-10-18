الهلال الأحمر: فرق طوارئ للدعم النفسى وتوفير الأدوية للفلسطينيين العالقين والمصابين

كتبت إيناس البنا

أكد رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر فرع شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري يواصل دعمه للشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيين بعد القصف الوحشى على المستشفى المعمدانى جراء العدوان الإسرائيلي.

أوضح الأمين العام للهلال الأحمر فرع شمال سيناء في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أنه منذ بداية الأحداث كان هناك تشكيل غرفة علميات وتم إرسال فرق من المركز العام لتقديم الدعم لفرع الهلال الأحمر بشمال سيناء لتقديم الدعم الكامل للفلسطينيين والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف أن هناك خدمات مخصصة يقوم بها الهلال الأحمر الآن، الخدمة الأولى هي إيواء العالقين أو المسافرين المتواجدين الذين يستطيعون الوصول للمعبر، وتواجدوا الآن في محافظة شمال سيناء في العريش حيث يتم استقبالهم من قبل الهلال الأحمر وتوفير أماكن إيواء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهم.

الخدمة الثانية، وهى تقديم الدعم النفسى للناس العالقين حتى الآن مع تشكيل فرق طوارئ لاستقبال المصابين والجرحى في حالة استقبال أى مصاب أو جريح، ولكن حتى الآن لم يتم استقبال أي مصابين.

وأشار أن جميع العاملين بالهلال الأحمر شباب مدربين، يتم توزيعهم وفقا لفرق مقسمة إلى فريق طوارئ وفريق إدارة أزمات وفريق الدعم النفسي، بتعليمات من مدير الهلال الأحمر رامي الناظر، للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي يمكن أن تحدث، كما يتواجد أطباء وصيادلة لفرز المساعدات القادمة من أدوية ومستلزمات طبية، حيث يتم بالتنسيق مع وزارة التضامن ووزارة الصحة لاستخدام المخازن الخاصة بهم بالمحافظة لحفظ الأدوية سريعة التلف.