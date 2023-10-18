وأصاف جبريل - في تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز عربية" -أن الوضع الصحي في غزة كارثي ويكاد أن ينهار بشكل كامل بسبب إخراج بعض المستشفيات عن الخدمة فضلا عن نفاد المواد الطبية والوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة "، مؤكدا أن المستشفيات في قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات.

وأكد أنه لم يتم حتى اللحظة إحصاء عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بقطاع غزة " ، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة وإيصال المساعدات .

وعلى الصعيد ذاته قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن مستشفيات قطاع غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات، على خلفية انقطاع الكهرباء وشح الوقود، ونقص الموارد، ما يعني تحول غزة إلى "مقبرة جماعية"، في حين حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من" خروج الوضع في غزة عن السيطرة في ظل عدم وصول المساعدات إلى القطاع".