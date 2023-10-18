النمسا ترفع مستوى التأهب الأمنى لمواجهة احتمالات حدوث هجوم إرهابى فى البلاد

كتبت: هناء أبو العز

رفعت النمسا اليوم الأربعاء، مستوى التأهب الأمنى لمواجهة احتمالات حدوث هجوم إرهابى فى البلاد إلى وضع خطر ملموس، وهو ثانى أعلى مستوى من الاستنفار الأمني.

وقال جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى - فى مؤتمر صحفى اليوم، إن التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط، وربما أيضًا العمل الإرهابى الذى وقع فى بروكسل أمس هما أهم أسباب زيادة مستوى التأهب الأمنى لمواجهة عمل إرهابى محتمل فى النمسا.

وأضاف وزير الداخلية، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الدفاع كلوديا تانر ورئيس أمن الدولة عمر هيجاوى بيرشنر والقائد العسكرى فى فيينا كورت فاغنر - أن الشرطة ستعتمد فى المستقبل بشكل متزايد على قوات من الجيش الفيدرالى عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مهام الحماية، لافتا إلى أنه سيتم نشر جنود بكثافة لحماية الممتلكات، موضحا أن ذلك يتم وفق توصيات وتقييمات أجهزة المخابرات.