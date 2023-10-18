المئات من أهالى طنطا ينظمون وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

الغربية مصطفى عادل

نظم المئات من أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الازمة الراهنة التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينين من اعتداءات غاشمة من جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ورفع المشاركون أعلام مصر وأعلام فلسطين، مرددين هتافات بالروح بالدم نفديكي يافلسطين " وهتفات تندد بالعدوان الغاشم.

وأحرق المشاركون علم إسرائيل تعبيرا عن غضبهم مما يرتكبه جيش الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينين.

كما رفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسي تأييدا لموقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.







