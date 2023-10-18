اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

المئات من أهالى طنطا ينظمون وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:50 م
المئات من أهالى طنطا ينظمون وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور اهالى طنطا ينظمون وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم المئات من أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الازمة الراهنة التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينين من اعتداءات غاشمة من جيش الاحتلال الاسرائيلي.
 
ورفع المشاركون أعلام مصر وأعلام فلسطين، مرددين هتافات بالروح بالدم نفديكي يافلسطين " وهتفات تندد بالعدوان الغاشم.
 
وأحرق المشاركون علم إسرائيل تعبيرا عن غضبهم مما يرتكبه جيش الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينين.
 
كما رفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسي تأييدا لموقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
IMG-20231018-WA0017

IMG-20231018-WA0014
 

IMG-20231018-WA0015 (1)

IMG-20231018-WA0016 (1)
 






محافظة الغربية

طنطا

الشعب الفلسطيني الشقيق

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالغربية

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة