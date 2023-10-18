اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الله أكبر يسقط الاحتلال.. هتافات جامعة القاهرة تندد بقصف إسرائيل للمدنيين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:46 م
الله أكبر يسقط الاحتلال.. هتافات جامعة القاهرة تندد بقصف إسرائيل للمدنيين احتشاد آلاف الطلاب من جامعة القاهرة تنديداً بالقصف الإسرائيلى لغزة
كتب محمد صبحى تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ردد عدد من طلاب جامعة القاهرة المشاركين فى الوقفة التضامنية التى اطلقها طلاب الجامعة الآن أمام الباب الرئيسى للجامعة عدد من الهتافات المناهضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة.

وردد الطلاب هتافات " يافلسطين يافلسطين احنا وراكى ليوم الدين، وبالروح يالدم نفديك يا أقصى ويسقط يسقط الاحتلال، واحد اتنين الجيش العربى فين".

واحتشد آلاف الطلاب من جامعة القاهرة أمام جامعة القاهرة لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات الكيان الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى فى غزة والقصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

كان نظم عدد من طلاب جامعة القاهرة، وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تنديدا بقصف الكيان الإسرائيلى لمستشفى المعمدانى بقطاع غزة، ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة.

وكان أدى عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية طب أسنان جامعة القاهرة، منذ قليل، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة المدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى على مستشفى الأهلى المعمدانى التى راح ضحيتها ما يقرب من 1000 شخص.

وكان نظم طلاب كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.

شارك فى الوقفة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، وعدد من الطلاب والاتحادات الطلابية، ورفع المشاركون فى الوقفة العلم المصرى وعلم فلسطين.







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

ضرب مستشفي المعمداني

اسرائيل تقصف مستشفى المعمدان

المعمداني

مجزرة غزة

المسجد الأقصى

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس

قصف غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قتل الأبرياء في عزة

قتل أطفال فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة