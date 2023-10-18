القدس عربية شعار وقفات المنوفية لدعم الفلسطينين.. صور

المنوفية - محمود شاكر

شهدت محافظة المنوفية اليوم عددا من الوقفات الاحتجاجية التى تندد بالأعمال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وندد بأفعالهم نجاة الشعب الفلسطيني.

ونظم العشرات من المواطنين بمحافظة المنوفية، بمدينة شبين الكوم ، مسيرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

جابت المسيرة عدد من شوارع شبين الكوم، بمحافظة المنوفية مرددين هتافات منددة بالأفعال التى تحدث فى غزة " القدس عربية "، رافعين أعلام مصر وفلسطين.

وكانت طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، قد نظموا قبل قليل وقفة تضامنيه مع الأشقاء من الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.