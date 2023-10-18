"القدس عربية" شاهد شعارات وهتافات الأهالى بشرم الشيخ لدعم فلسطين.. فيديو

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت محافظة جنوب سيناء الوقفة التضامنية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وآخرها استهداف مستشفي الأهلي المعمدانى بغزة، والذى خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية كما شهدت حرق العلم الإسرائيلي تأكيدا علي موقف الدعم للدولة الفلسطينية فى مواجهتها للعدو الصهيونى.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلى واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات "القيادة السياسية إحنا معاكم فى القضية (فلسطين عربية وفلسطين عربية رغم أنف الصهيونية وغيرها من الهتافات التى تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلى بحق الأشقاء فى فلسطين. وأكد المشاركون أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات عاشت فلسطين ولا للإبادة الجماعية للفلسطينيين. وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطينى منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء باعتبار أن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.



جانب من الوقفة التضامنية (1)



جانب من الوقفة التضامنية (2)



جانب من الوقفة التضامنية (3)



جانب من الوقفة التضامنية (4)