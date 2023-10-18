وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي مُقتضب، أن حصيلة الشهداء في القطاع ارتفعت إلى 3478 شهيدًا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 مُصاب . 

ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل. 