الجامعة العربية تناقش إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة

بيشوى رمزى

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع (88) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة الوزراء المعنيين من الدول الاعضاء: (المملكة العربية السعودية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة البحرين، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية).

سيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها أخر المستجدات بشأن عقد المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الإعمار ومواجهة الكوارث" بالعاصمة الليبية، واختيار شعار يوم الإسكان العربي للعام 2024، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.

ويتناول المكتب أيضاً دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، ودعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار، وعرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.