اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعترافات لصة مشغولات ذهبية بالجمالية: استغليت عملى لدى المجنى عليها وسرقتها

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:00 ص
اعترافات لصة مشغولات ذهبية بالجمالية: استغليت عملى لدى المجنى عليها وسرقتها مصوغات ذهبية - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلت سيدة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة تعمل لديها بمنطقة الجمالية بأسلوب المغافلة وقررت بيعها ف منطقة الصاغة بدائرة القسم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة عرضت مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، بالفحص تبين أنها بحوزتها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى «مجهولين المصدر»،وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من منزل ربة منزل «تعمل لديها» بأسلوب «المغافلة».

 

وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة، وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة.







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