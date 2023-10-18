وقال ميقاتي في المناسبة إن الوقفة هدفها التضامن مع أهل غزة واستنكار انتهاك القيم الإنسانية بالقطاع والتأكيد على مساندة القطاع الطبي، مشددا على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، معتبرا أن مشاركته في الوقفة اليوم هي بمثابة للعالم من باب التمسك بالقيم الإنسانية والحفاظ على النظام العالمي.

وأضاف أنه منذ 75 عاما ولبنان يحمل في قلبه قضية فلسطين، مشددا على ضرورة العمل ليرى المجتمع الدولي بالتوازي ما يحصل من ضرب لكل القيم الإنسانية.

واعتبر أن ما يحدث هو سيطرة لما وصفه بشريعة الغاب ، والقوي يقتل الضعيف من دون خوف، مستنكرا وقوف المجتمع الدولي دون رد فعل.