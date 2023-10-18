اتحاد هندسة الإسكندرية يوقف الأنشطة الطلابية حدادا على شهداء عزة

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تضامنهم مع ضحايا القصف الإسرائيلى على قطاع غزة ومستشفى المعمدانى واستشهاد مئات الفلسطينيين.

وقال بيان اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية "في هذه اللحظات الصعبة والمحزنة، يقف اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية حدادًا على الشهداء الأبرار في فلسطين وقلوبنا مليئة بالألم والحزن، و نؤكد دومًا دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية، إنها لحظة تشدد أواصر الإنسانية وتذكير بأهمية حقوق الإنسان والسلام في عالمنا ، وضد ما يتم من انتهاكات غير آدمية من الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف البيان: "نعلن تعليق جميع الأنشطة الطلابية بالكلية خلال الأيام القادمة.. رحم الله شهدائنا".

يأتى ذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.