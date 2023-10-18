اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:45 م
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إلقاء زجاجات حارقة على معبد يهودى فى ألمانيا

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:42 م
إلقاء زجاجات حارقة على معبد يهودى فى ألمانيا مولوتوف- أرشيفية
كتبت هناء أبو العز

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ألقى شخصان زجاجات حارقة (قنابل مولوتوف) اليوم الأربعاء، على أحد المعابد اليهودية فى العاصمة الألمانية برلين، ولاذا بالفرار.
 
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن زجاجتي مولوتوف انفجرتا واحترقتا على الرصيف فيما لم يتضرر المبنى، وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على شخص تلفظ بعبارات "معادية للسامية" أثناء قيامها بالتحقيق. 
 
بدوره، صرح المستشار الألماني أولاف شولتز بأن "الهجمات على المؤسسات اليهودية وأفعال العنف في شوارع ألمانيا أمر حقير لا يمكن السماح به. لا مكان لمعاداة السامية في ألمانيا".
 
 
 






ألمانيا

معبد يهوديا

اسرائيل

غزة



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