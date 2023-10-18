إعلان الحداد العام وتنكيس الأعلام بأسوان حداداً على أرواح ضحايا الشعب الفلسطينى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء .
فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية ، بالإضافة إلى المدارس ، وإلغاء أى إحتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد .
موضحاً بأنه بالتوازى مع ذلك فقد تم أيضاً إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الإحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتى يشهدها الألاف من السائحين مطلع الأسبوع القادم تضامناً مع هذه الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة .
في نفس السياق وتضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة ، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.
كان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء جميع الفاعليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، والتي يشهدها الألاف من السائحين الأسبوع القادم، صباح يوم الأحد القادم 22 أكتوبر الجارى.
كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والأثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين.
والجدير بالذكر بأن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وهذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالاً ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالاً بموسم الفيضان والزراعة ، وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.
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