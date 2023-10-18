إزالة حالة تعدٍ بالبناء على فدان من الأراضى الزراعية بسنورس

الفيوم رباب الجالي

صرح محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي ومنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، تمكنت حملة برئاسة عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى، من إزالة أسوار حول قطعة أرض زراعية بمساحة فدان بزمام منشأة عطيفة بقرية جرفس، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بطريق بحيرة قارون، وقامت حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى برفع 275 طن قمامة و6 أطنان أتربة، بالإضافة إلى حملة صيانة لأعمدة الإنارة بعدد من شوارع وطرق قرية جبلة.





