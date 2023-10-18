إحالة عاطل متهم بسرقة عدادات المياه فى منشأة ناصر للمحاكمة

كتب: سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة عدادات المياه في منطقة منشأة ناصر، وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

وكشف تحقيقات النيابة العامة أن سباك مقيم بدائرة سرقة القسم، اكتشف سرقة عداد المياه الخاص بمحل سكنه، بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية".

واعترف المتهم أمام النيابة بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك"، واعترف بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة العدادات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.