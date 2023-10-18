أهالى الفيوم يحتشدون فى مسيرة للتضامن مع أهالى غزة.. صور

الفيوم رباب الجالي

احتشد الآلاف من أبناء محافظة الفيوم في مسيرة حاشدة بميدان السواقي، بوسط مدينة الفيوم تضامنا مع أهالي غزة، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والأزمة التى اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وانطلقت المسيرة من ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم وجابت الميدان، وردد المشاركون في المسيرة من السيدات والرجال الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلي لغزة، والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.

وأشاد المشاركون في المسيرة بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة خلال ساعات معدودة.



















