اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى الفيوم يحتشدون فى مسيرة للتضامن مع أهالى غزة.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:39 م
أهالى الفيوم يحتشدون فى مسيرة للتضامن مع أهالى غزة.. صور وقفة تضامنية بالفيوم لدعم فلسطين
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتشد الآلاف من أبناء محافظة الفيوم في مسيرة حاشدة بميدان السواقي، بوسط مدينة الفيوم تضامنا مع أهالي غزة، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والأزمة التى اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

 

وانطلقت المسيرة من ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم وجابت الميدان، وردد المشاركون في المسيرة من السيدات والرجال الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلي لغزة، والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.

 

وأشاد المشاركون في المسيرة بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة خلال ساعات معدودة.

 

image0

 
image1
 
image2
 
image3
 
image4
 
image6
 






غزة

القضية الفلسطينية

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار الفيوم

دعم فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة