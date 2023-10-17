5 طرق طبيعية لخفض الكولسترول المرتفع

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية تتواجد في جميع خلايا الجسم، ويستخدم بشكل رئيسي في عملية إنتاج الهرمونات وبناء أغشية الخلايا، يحتاج الجسم إلى هذه المادة لتشغيل جميع وظائف الجسم، ومع ذلك، يمكن أن يتراكم الكثير من الكوليسترول في الشرايين، مما يتسبب في ضيقها وتقليل تدفق الدم إلى القلب والدماغ، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية.

وفقا لموقع " healthsite"، هناك نوعان أساسيان من الكوليسترول الموجود في الدم كوليسترول المنخفض (LDL) والكوليسترول عالي الكثافة (HDL) يُشار إلى الكولسترول LDL غالبًا باسم الكولسترول "الضار" لأنه يمكن أن يتراكم في الشرايين ويشكل لويحات، يُشار غالبًا إلى كوليسترول HDL على أنه كوليسترول "جيد" لأنه يساعد على إزالة كوليسترول LDL من الشرايين.

ماذا يحدث عندما ترتفع مستويات الكوليسترول؟

الكثير من الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى تضييق الشرايين، مما يسبب مشاكل خطيرة لتدفق الدم بشكل طبيعي، وبصرف النظر عن هذا ارتفاع نسبة الكولسترول يمكن أيضا أن يسبب مشاكل خطيرة للقلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية، فيما يلي بعض المضاعفات الصحية التي يمكن أن يسببها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم :

ألم صدر

مشاكل في التنفس

التعرق بغزارة

ارتفاع معدل ضربات القلب

الخدر

ألم في الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الكتفين والرقبة

كيفية إدارة مستويات الكولسترول المرتفعة في المنزل؟



1. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

من الضروري تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، كما أن الحد من استهلاكك للدهون المشبعة والمتحولة أمرًا ضروريًا آخر، اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان بجميع أنواعها كلها مصادر للدهون المشبعة، المقليات والمنتجات المخبوزة هي أمثلة على الأطعمة المصنعة التي تشمل الدهون المتحولة، فاختر الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو واللوز بدلاً من الدهون المشبعة والمتحولة.

2. التمرين بانتظام

حاول ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل، معظم أيام الأسبوع، بمستوى معتدل، حيث تساهم ممارسة الرياضة في ارتفاع نسبة الكوليسترول الحميد (HDL)وانخفاض نسبة الكوليسترول الضار (LDL)بالإضافة إلى ذلك، فهى تعزز صحة القلب بشكل عام.

3. حافظ على وزنك

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا ضروريًا لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، فقد يؤدي فقدان الوزن إلى خفض مستويات الكوليسترول لديك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن زيادة الوزن يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

4. الإقلاع عن التدخين

للتدخين العديد من الآثار السلبية على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن خفض مستويات الكولسترول LDL لديك وزيادة مستويات الكولسترول HDL لديك عن طريق الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية.

5. تناول الأعشاب

تعد إضافة الأعشاب على شكل شاي طريقة رائعة أخرى للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.