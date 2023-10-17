12 معلومة تكشف تفاصيل زيارة وزير قطاع الأعمال لعدد من الشركات

كتب عبد الحليم سالم

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مجموعة من الشركات شملت فروع شركة عمر أفندي بمنطقة مصر الجديدة، وشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، ومصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بمدينة طنطا محافظة الغربية "ناروبين"، وشركة طنطا للكتان، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعرف على التفاصيل في 12 معلومة.

1 - تفقد بعض فروع عمر أفندي خاصة فى منطقة مصر الجديدة وراجع المعروضات ومعدل المبيعات وطريقة العرض ومدى مطابقة المعروضات لطبيعة الحيز الجغرافي الذى يعمل فى نطاقه وأذواق المواطنين الذي يستهدفهم للوقوف على مدى استيعاب العاملين.

2 – تابع تنفيذ خطة تعظيم العوائد من الأصول وحسن ادارتها بما يتفق والقيمة المالية لها.

3 - تم تفقد مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب ومصانع المسبوكات الزهر ومعامل التحاليل الكيميائية والميكانيكية ومراجعة المخزون من مستلزمات الإنتاج في ظل اتفاق توريد الخردة المعدنية مع الشركات التابعة للوزارة.

4 – تابع مدى الالتزام بمعدلات التشغيل والإنتاج والوصول بها إلى الطاقة القصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة وكذلك مراجعة معدلات استهلاك الطاقة .

5 - تفقد خطوط إنتاج البطاريات وخراطيم الضغط وأقسام القفازات المتنوعة وقطع غيار السيارات ومصانع إنتاج سيور نقل الحركة والبضائع وغيرها من مختلف المنتجات من الكاوتشوك.

6 - تفقد مصانع الكتان والدوبارة والأخشاب الرفيعة والسميكة ومصنع الزيوت ومصنع اليوريافورمالدهايد اللازمة لصناعات الأخشاب وكذلك مناطق تشوين الكتان الخام.

7 – التأكيد على العمل مع مختلف جهات الدولة لضمان توافر محصول الكتان بنوعيه الألياف والزيتى للتوسع فى إنتاج الزيوت وإمداد الصناعات الدوائية بما تحتاجه من زيوت الكتان .

8 - مراجعة المساحات التي نجحت الشركة فى زراعتها من خلال التعاقد مع المزارعين والتى بلغت 2000 فدان.

9- الاتفاق مع مشروع مستقبل مصر على زراعة مساحات تصل إلى 6000 فدان فى أراضى الاستصلاح الجديدة خاصة من البذور الزيتية فى اطار خطة التوسع فى انتاج الزيوت وألياف الكتان.

10- متابعة معدلات التشغيل والطاقة القصوى التى يعمل بها مصنع "غزل 4" الجديد وجودة المنتج من الغزول والالتزام بطلبيات أصحاب مصانع النسيج من القطاع الخاص وعقود التصدير للخارج.

11 - تفقد العمل فى المصانع الأخرى فى اطار خطة التطوير، ومدى الالتزام بجداول تركيب الماكينات الجديدة فى مصنع "غزل 1"

12 - تفقد مناطق الخدمات والمخازن وأعمال التنسيق والتجهيز استعدادا لافتتاح مصنع " غزل 4" الذى يعمل تجريبيا بكامل طاقته