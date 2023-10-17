اليوم السابع
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1.9مليار جنيه صادرات مصانع النصر للتعدين.. وعمومية الشركة تجدد الثقة بأبو المجد مفتاح

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 02:19 م
1.9مليار جنيه صادرات مصانع النصر للتعدين.. وعمومية الشركة تجدد الثقة بأبو المجد مفتاح المحاسب أبو المجد مفتاح رئيس النصر للتعدين
كتب عبد الحليم سالم

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حققت شركة النصر للتعدين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام صادرات كبيرة وغير مسبوقة خلال للعام المالى 02-2023، حيث نجحت الشركة بقيادة أبو المجد مفتاح، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في تحقيق 1.9 مليار جنيه صادرات العام المالى 2022-2023، مقابل صادرات بلغت 1.1 مليار جنيه العام المالى 2021-2022 .

كما بلغت الكميات التي تم تصديرها 913.9 ألف طن مقابل 153.9 الف طن، وجددت الجمعية العامة، التى عقدت الأسبوع الماضي، الثقة في المحاسب أبوالمجد مفتاح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لمدة 3 سنوات لما حققه من انجازات كبيرة، حيث اعتمدت نتائج الأعمال وتوزيع الأرباح على العاملين، كما كشفت البيانات المالية للشركة أن إيرادات الشركة خلال العام المالى 2022-2023 بلغت نحو 3.6 مليار جنيه ،مقابل 2.1 مليار جنيه العام المالى 2021-2022.

 

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كما بلغت أرباح الشركة 2.3 مليار جنيه، وهى أرباح غير مسبوقة في تاريخها على الرغم من قوة المنافسة، مقابل أرباح بلغت  413 مليون جنيه بزيادة تاريخية بلغت قرابة 1.9 مليار جنيه نتيجة الاستراتيجية التي اتبعتها الشركة وتضافر جهود العاملين الين ينتظرون نصيبهم من الأرباح وفق ما يقرره القانون والشركة القابضة للصناعات المعدنية مالكة النصر للتعدين.

 

 







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النصر للتعدين

أبو المجد مفتاح

القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام



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