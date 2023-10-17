وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى حميات شبين الكوم للوقوف على سير العمل

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، جولة تفقد خلالها مستشفى حميات شبين الكوم، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمستشفيات بهدف تحسين الأداء بها والوقوف على مدي جاهزية المستشفى لمعايير هيئة الإعتماد والرقابة الصحية GAHAR.

كما قام "عبد الغني" بالمرور وبرفقته الدكتورة عزة عبد العزيز من قطاع العلاجي بالوزارة ، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، والدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة ، حيث تفقد أقسام الإستقبال والطوارئ، العناية المركزة ، الأقسام الداخلية وقسم الأشعة والمعمل وغرفة التعقيم وتابع ما تم تنفيذه من ملاحظات تحسين الأداء وتم التأكيد على تقديم أفضل خدمة صحية للمرضي وتوفير سبل الراحة وكافة المستلزمات والأدوية بجميع الأقسام ، وقد تم المرور بحضور الدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفى الحميات.

وأشاد "عبد الغني" بالأداء الطبي وأداء التمريض وشكر جميع القائمين على خدمة المريض وأكد على دعم وزير الصحة للجميع وتذليل كافة العقبات بالعمل ، ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والميدانية للتأكد من جودة الخدمة الطبية وصحة وسلامة المريض وتلافي أي سلبيات أو معوقات .