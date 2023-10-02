زيارات تفقدية لمدارس التمريض بمحافظة المنوفية

أجرت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، بقيادة الدكتورة إيمان مصطفي مدير الإدارة، جولة تفقدية بالمرور على مدارس التمريض، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وتم متابعة سير العملية التعليمية بوجود مني أحمد إداري تمريض بالمديرية، وتم حل أي معوقات أو مشاكل تواجه ناظرات المدارس والمدرسات والطلاب، كما تم تهنئة الطلبة بالعام الدراسي الجديد.

على الجانب الآخر، قام فريق عمل برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بإدارة الرعاية الأساسية، بالتنسيق مع فريق عمل البرنامج بإدارة الطب العلاجي، بعقد ورشة عمل مع منسق البرنامج بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية .