وكيل تعليم كفر الشيخ: توجيه عام المكتبات يحقق 3 مراكز جمهورية فى مسابقة الأخصائي المثالي

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصول توجيه المكتبات، على ـ3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي، بإشراف خالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات، فقد حصلت ضحى محي سعد بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ، على المركز الأول في مسابقة الأخصائي المثالي للمرحلة الثانوية، موجها الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على دعمه، للطلاب والعاملين في الحقل التعليمي.

كما حققت إنجي محمد فوزي، بمدرسة السلاهيب الابتدائية، المركز الأول في مسابقة الأخصائي المثالي للمرحلة الابتدائية، ولبنى محمود السعيد، بمدرسة نجيب سالم الإعدادية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، على المركز الثالث في مسابقة الأخصائي المثالي للمرحلة الإعدادية

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تحقيق توجيه عام المكتبات عدة مراكز مميزة منها الأول على مستوى الجمهورية في تحدي القراءة ، وحصول الموجه العام الأستاذ خالد بدر الدين فكرون على أفضل منسق على مستوى الجمهورية، مما يعكس تميز الجهد المبذول والعناية الفائقة التي يلقاها هذا التوجيه من محمد عبد الله الذي قدم لهم التهنئة، مطالبا بمزيد من الإنجازات التي تستحقها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.