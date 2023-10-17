وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن 159 شخصا كانوا على متن السفينة الفاخرة "رابسودي أوف ذا سيز" التي غادرت مدينة "حيفا" في وقت سابق وأبحرت في اتجاه ميناء "ليماسول" في قبرص.

وبدوره .. قال المسئول البارز في الحكومة القبرصية فيكتور بابادوبولوس - في تصريحات لوسائل إعلامية رسمية - إنه من المتوقع وصول المزيد من سفن الإجلاء خلال ال12 ساعة القادمة.