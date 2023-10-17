اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 06:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الروسي يؤكد أهمية تسريع إنتاج المدفعية وراجمات الصواريخ

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 05:15 م
وزير الدفاع الروسي يؤكد أهمية تسريع إنتاج المدفعية وراجمات الصواريخ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أهمية تسريع إنتاج المدفعية وراجمات الصواريخ والذخائر وتجديد مخزونات الأسلحة مع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا؛ لتغطية كافة احتياجات القوات الروسية في ساحات القتال، لافتا إلى أن حل توفر الذخائر يعتمد بشكل جوهري على قدرة الإنتاج ومدى تكثيفه، وتقليل وقت تسليمها للجيش.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده، وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء مع القادة العسكريين وممثلين عن مجمع الصناعات الحربية الروسي؛ لبحث سير تحديث راجمات الصواريخ والمدفعية، وزيادة إنتاجها.


وقال شويجو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) "اليوم سنبحث كيفية تنظيم تطوير وزيادة إنتاج المدفعية والذخائر الدقيقة، مع مراعاة الاحتياجات الإضافية للقوات الروسية" مؤكدا أن الهيئات التنفيذية الفيدرالية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج هذه الأنظمة.


وأشار إلى أن الحكومة الروسية منحت مؤسسات صناعة الدفاع الحق في استخدام كافة طاقاتها الإنتاجية، لافتا إلى أن وزارة الدفاع قامت بتبسيط إجراءات إبرام العقود، وخفض حجم الاختبارات، ومعايير اختيار المكونات بشرط الحفاظ على جودة المنتج النهائية.







روسيا

سيرجي شويجو

وزارة الدفاع الروسية

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية



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