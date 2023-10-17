وحدة للأشعة المقطعية بمستشفى صدر بنى سويف بتكلفة 10 ملايين.. التفاصيل

شهدت مستشفى الصدر بمدينة بنى سويف، أعمال تطوير شملت كافة أرجاء وأقسام المستشفى من الأقسام الداخلية وقسم العناية المركزة بالإضافة إلى إنشاء مجمع الإمداد الطبى الإقليمى لخدمة مديرية الصحة بالمستشفى.

وشهدت مستشفى الصدر بمدينة بنى سويف إنشاء وحدة الأشعة المقطعية والتى تكلف إنشاؤها 10ملايين جنيه، وتعتبر إضافة جديدة لدعم الخدمة الصحية التى تقدمها المستشفى.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن المستشفى شهد أعمال تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه فى كورونا، والإيجابى بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى فى تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية فى مواجهة الأمراض والجوائج.