محافظ بنى سويف ينيب السكرتير المساعد لحضور القافلة الدعوية بمسجد عمر بن عبد العزيز‎

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، في حضور فعاليات القافلة الدعوية التي انطلقت ، عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، الشيخ سيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن والمساجد، الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالوزارة، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بأوقاف بني سويف، هاني الجويلي رئيس المدينة وفي حضور عدد من الواعظات بوزارة الأوقاف.

وشهد السكرتير العام المساعد جانباً من فعاليات القافلة الدعوية، التى تنفذها وزارة الأوقاف، وتضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وابتهالات دينية لكبار المبتهلين، حيث تأتي القافلة الدعوية في إطار خطة واهتمام وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.