ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة 53361 طنا

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12006 طن، تشمل 3300 طن يوريا و 732 طن رمل و 2391 طن ملح معبأ و 2150 طن سماد معبأ و2050 طن مولاس و 1383 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53361 طن، تشمل 7063 طن حديد و9739 طن خردة و 1153 طن أبلاكاش و 19611 طن ذرة و 4400 طن سكر و 11395 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 282 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 437 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5959 حاوية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41470 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418397 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4521 شاحنة.