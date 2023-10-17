مياه الجيزة: رصد 1200 وصلة خلسة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر

كتبت - مرام محمد

واصلت شركة م ياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، حملاتها بكافة مناطق المحافظة لرصد حالات التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أن الحملات أسفرت عن رصد 1200 وصلة خلسة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، مشيراً إلى أنه تم رصد 500 وصلة بجنوب المحافظة شملت مناطق: أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح، و455 وصلة بوسط المحافظة شملت مناطق: الهرم وفيصل والرماية والكيت كات والمطبعة والطالبية والمنيب والمنشية والمريوطية والعمرانية وبولاق، و245 وصلة بشمال المحافظة شملت مناطق: كرداسة وصفط اللبن وأوسيم ومنشآة القناطر.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الشركة تواصل حملات رصد الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وإتمام شروط التصالح والتعاقد وفقاً للائحة الشركة، مؤكداً أن الحفاظ على مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة تقديم الخدمات لجمهور العملاء يأتي على رأس أولويات الشركة.