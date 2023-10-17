اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 12:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الأمن والتعاون الأوروبى: الانتخابات فى بولندا شهدت مشاركة قياسية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 12:00 ص
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى: الانتخابات فى بولندا شهدت مشاركة قياسية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الإثنين أن الانتخابات البرلمانية في بولندا شهدت مشاركة قياسية عالية من الناخبين مع وجود مجموعة واسعة من الخيارات السياسية والمرشحين القادرين على القيام بحملاتهم الانتخابية بحرية.

وأفاد تقرير المنظمة الصادر عن الانتخابات البرلمانية - التي جرت أمس في بولندا - بأن الانتخابات تمت في جو شديد الاستقطاب، واعتبرها كثيرون حاسمة بالنسبة لمستقبل بولندا الديمقراطي.


وذكر التقرير أن بعثة المراقبة المشتركة من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وجدت أن الإطار القانوني يوفر أساسًا كافيًا لإجراء انتخابات ديمقراطية. 


ونقل التقرير عن مراقبين دوليين "إن الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد، رغم أنها قدمت للناخبين البولنديين بدائل سياسية مختلفة، فقد جرت في بيئة سياسية معقدة ومستقطبة وشهدت خطابات تحريضية وهجمات شخصية ضد قادة الأحزاب".


ولفت التقرير الى أنه تم تسجيل أكثر من 29 مليون ناخب في انتخابات الأمس، من بينهم أكثر من 600 ألف تقدموا للتصويت في الخارج وأظهرت نسبة المشاركة العالية التزام المواطنين بدعم الديمقراطية في بولندا.







منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

انتخابات

بولندا

انتخابات بولندا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة