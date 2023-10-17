مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار فى جواتيمالا

جواتيمالا سيتى (أ ش أ)

أعلنت السلطات المحلية فى جواتيمالا، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين على الأقل بطلقات نارية فى منطقة قريبة للحدود مع المكسيك، وذلك بالقرب من مظاهرة مؤيدة للديمقراطية فى البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم رجال الإطفاء المتطوعين في منطقة "مالاكاتان" فيكتور جوميز قوله:"ليس من الواضح ما إذا كان الضحايا من بين المحتجين أم كانوا في موقع قريب من المظاهرات".

وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الجواتيمالي أليخاندرو جياماتي، إن السلطات تجري تحقيقات للوقوف على ملابسات ما حدث وتعهد بالإعلان عن مزيد من التفاصيل فى الوقت المناسب.

بدورها، أفادت الشرطة الوطنية - في وقت لاحق - باعتقال 11 شخصا.

يشار إلى أن هذه التظاهرات تأتي ضمن سلسلة من الاحتجاجات ضد المدعي العام كونسويلو بوراس التي يتهمها المتظاهرون بمحاولة تقويض التصويت الشعبي لصالح الرئيس المنتخب برناردو أريفالو.