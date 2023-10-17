"مشروعك" يمول 19 ألف مشروع للشباب فى الشرقية بـ3 مليارات و126 مليون جنيه

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، وذلك لتوفير 55 ألفا و510 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و125 مليونا و956 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ 18 ألفا و972 مشروعا، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 16أكتوبر 2023م.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربى الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشى – تجارة حبوب – ورشة موبيليا- وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء فى المركز الأول، بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2593 مشروع بقيمة 376 مليون و974 ألف جنيه، يليه فى المركز الثانى مركز الزقازيق - حى أول - حى ثان بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2739 مشروع بقيمة 360 مليون و896 ألف جنيه، ويليه فى المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 833 مشروع بقيمة 345 مليون و744 ألف جنيه جنيه.