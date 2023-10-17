مشتريات عربية تقود صعود البورصة وسط تداولات تتجاوز 2.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 21319 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 26062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 8919 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 5838 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 5347 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأم بي للهندسة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 100 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 618.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 60 ألف سهم، 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، 171.4 ألف سهم، 220 ألف سهم، 452.2 ألف سهم، 513 ألف سهم، 932.7 ألف سهم، 186 سهم، 348 ألف سهم، 68.4 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 800 ألف سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 254.1 ألف سهم.

في سياق منفصل قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على عرض الشراء المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد سمير توما لشراء حتى 838.1 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم شركة دايس للملابس بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء، والحد الأدنى للأسهم حرة التداول من أسهم دايس بسعر نقدي 0.65 جنيه للسهم الواحد.

في شأن آخر قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن إجمالي حجم أعمال البنك ارتفع من 172.4 مليار جنيه في 30 سبتمبر عام 2022 إلى 174 مليار جنيه بنهاية سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 0.9%، وزاد إجمالي الأصول من 169.6 مليار جنيه إلى 171 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، وبلغ صافي أرباح الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر عام 2023 قيمة 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 51.4%.