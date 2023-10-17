محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، مشدداً بتكثيف الرقابة على الأسواق.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ جهود الأجهزة التنفيذية فى متابعة تنفيذ مبادرة " تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية "بمختلف المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق المراكز والمدن.

وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز "، و تستهدف المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مبادرة رئيس مجلس الوزراء في هايبرات المدينه بهايبر منفذ المنطقة الشمالية العسكرية ببلطيم، بالتعاون مع التموين والوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك والصحة والغرفة التجارية والطب البيطرى، مناشداً جميع المحال التجارية للدخول في المبادرة لرفع العبء علي المواطنين.

كما تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مبادرة رئيس مجلس الوزراء في الأسواق التجارية والمحلات التجارية والهايبر ماركت لخفض الأسعار في السلع الأساسية، حيث تم عمل حملة تموينية على المخابز، مناشداً جميع المحال التجارية الدخول في المبادرة لرفع العبء علي المواطنين.

كما شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء في خفض الأسعار الأساسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، بالرفع الدائم، بالميدان واخر شارع الجلاء وفروع الصردى ماركت ومصر والسودان بدسوق.