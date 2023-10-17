الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلى لقرية الشيخ مبارك فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 230 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذى حمل رقم 1732 بتاريخ 17 سبتمبر 2023، بتعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية الشيخ مبارك، التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك، مركز بلطيم، بتعديل شارع بعرض 6م، وإدراج شارع بعرض 4 م، مقترح بناء على المعاملة رقم 1160230050286 بتاريخ 28 مارس 2023.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 10/9/2023 ، تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية الشيخ مبارك، التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك ، مركز بلطيم ، بتعديل شارع بعرض 6م، وادراج شارع بعرض 4 م، مقترح بناء على المعاملة رقم 1160230050286 بتاريخ 28 مارس 2023.