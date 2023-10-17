محافظ قنا يفتتح مدرستين ومعهدا أزهريا فى قرية المحروسة.. صور

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مدرسة الزوايدة الثانوية المشتركة، ومعهد المحروسة الأزهري ومدرسة المحروسة التجريبية للغات، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عصام الدين شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وجمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

وقال محافظ قنا، إن مدرسة الزوايدة الثانوية المشتركة تقع علي مساحة 7650 مترا وتضم مبني دراسي علي مساحة 525 مترا مكون من طابق أرضي و 4 طوابق علوية تحتوي علي 22 فصلا دراسيا بطاقة استيعابية 250 طالبا، مضيفا أن معهـد المحروسـة الأزهري يقع علي مساحة 1900 مترا ويضم مبني دراسي علي مساحة 650 مترا مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية تحتوي علي 38 فصلا دراسيا، بطاقة استيعابية 1300 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن مدرسة المحروسة التجريبية للغات تقع علي مساحة 7650 مترا وتضم مبني دراسي علي مساحة 650 مترا مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية تحتوي علي 33 فصلا دراسيا، بطاقة استيعابية 480 طالبا وطالبة.