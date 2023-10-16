"تعليم قنا" تحيل معلمًا للتحقيق بتهمة التعدى على تلميذ

قنا صابر سعيد

أحالت الإدارة التعليمية بمركز فرشوط شمالى محافظة قنا، معلما بمدرسة الشهيد إبراهيم طايع، بتهمة التعدى على تلميذ داخل الفصل.

وتلقت الإدارة شكوى من محمود سليم، والد التلميذ، فى الصف الرابع الابتدائى بمدرسة الشهيد إبراهيم طايع، ضد معلم بالمدرسة، بتهمة التعدى على ابنه بالخرطوم داخل الفصل، وإحداث إصابات فى جسده.

وقررت الإدارة التعليمية بفرشوط، إحالة المعلم إلى التحقيقات، فى الشكوى المقدمة ضده، كما بدأت جهات التحقيق فى النيابة الإدارية فى التحقيق فى الشكوى المقدمة ضد المعلم.