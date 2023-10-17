محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروع البنية التحتية للمناطق الصناعية بطهطا وجرجا

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية " غرب طهطا، وغرب جرجا "، ومتابعة معدلات العمل بالمشروع، بتكلفة إجمالية مليار و605 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك فى إطار رؤية القيادة السياسية ودعم الدولة للمناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ودعم الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.

حضر الاجتماع المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه سوهاج، والمهندس محمد عبد العاطي مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، وأحمد رشدي مدير هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والري، والغاز، والشركات المنفذة للمشروع، ومديري المناطق الصناعية.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي، وأبرز المعوقات والعمل على حلها لمشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية بالمنطقتين الصناعيتين والتى تشمل " مياه شرب، وشبكات حريق، وصرف صحي، وكهرباء، واتصالات، وغاز طبيعي".

وفيما يخص مستجدات الموقف التنفيذى بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا بلغت نسبة التنفيذ بشبكات"مياه، حريق، صرف" 49%، و 73% لأعمال الكهرباء والاتصالات، و 6% لأعمال الطرق والأسوار وتنسيق الموقع العام، وبالنسبة للمنطقة الصناعية بغرب جرجا بلغت نسبة التنفيذ بمشروعات المياه والحريق والصرف والكهرباء والاتصالات 595، فيما بلغت نسبة التنفيذ 100% لأعمال الغاز، و25% لأعمال الطرق والأسوار.

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ المشروع، والذي يعد نقلة نوعية كبيرة للمناطق الصناعية بسوهاج.