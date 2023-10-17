محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة آليات إطلاق جائزة التميز الوظيفي

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة العليا المنظمة لجائزة سوهاج للتميز الوظيفى، بحضور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين المستشار القانونى للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، وذلك فى إطار رؤية المحافظة بشأن تعزيز روح التنافسية بين الموظفين، ودعم أصحاب الكفاءة والمتميزين.

تناول الاجتماع بحث آليات إطلاق "جائزة سوهاج للتميز الوظيفي"، ووضع الضوابط والشروط المنظمة للجائزة، واليات تقييم المتقدمين.

وأوضح محافظ سوهاج أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الموظفين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على التنافس والابتكار، وبذل المزيد من الجهد، ودعم أصحاب الكفاءة والتميز، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش سبل تفعيل الجائزة ووضع الشروط والمعايير الخاصة باختيار الفائزين.

تناول الاجتماع كذلك تحديد فئات الجائزة والتى تم تحديدها بمنح الجوائز لأفضل مدير عام، وأفضل موظف، وأفضل إدارة، وأفضل موظف خدمات معاونة، كما تم تحديد الوقت الزمنى للجائزة بواقع 15 يوما للراغبين فى التقدم، وأسبوع لتقييمات اللجنة الفرعية، وأسبوع لتقييم اللجنة العليا وإعلان الفائزين.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الشفافية التامة، واتباع معايير محددة ودقيقة فى التقييم لتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.