محافظ دمياط تترأس اجتماعا بكفر سعد لمتابعة تطورات مشروعات "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربيني

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا، بكفر سعد، لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تجرى بمرحلتها الأولى بالمركز ، بعدد 28 قرية بإجمالى 219 تابع ، حيث جاء ذلك بحضور العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف على المبادرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلى كافة القطاعات، و الجهتين المُنفذة و الاستشارية..

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى بكافة القطاعات والتى تتضمن قطاعات مرافق و منشآت خدمية و صحية ومراكز شباب ، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والمقرر تنفيذه ضمن خطة المرحلة المقبلة ، كما ناقشت " المحافظ " كافة المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ ، وذلك للانتهاء من جميع أعمال مد وتوصيل شبكات المرافق لاستكمال أعمال رصف الطرق ، وفى هذا السياق،، بحثت " محافظ دمياط " مخطط رصف الطرق الداخلية و الرئيسية بالمركز ، واطلعت على الخطط الزمنية الخاصة بجميع الأعمال الخاصة بذلك .

وعلى جانب آخر، شددت " الدكتورة منال عوض " على سرعة الانتهاء من تركيب عدادات الكهرباء والمياه بالمجمعات الحكومية و الزراعية ونقاط الإسعاف، مؤكدة على على استلام وفرش وتشغيل باقى المجمعات والنقاط خلال الفترة القادمة وتلافى جميع الملاحظات و أيضًا حصر كافة الاحتياجات لتشغيل تلك المنشآت بكامل طاقتها..

وأكدت " محافظ دمياط " مجددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لانجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع ، للانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول ، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق، لتطوير الريف المصري، وتوفير كافة الخدمات لاهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 و رؤى الجمهورية الجديدة.