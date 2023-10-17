أسماك دمياط على كل شكل ولون وتنوع الأسعار حسب الموسم.. صور

تشتهر محافظة دمياط بأجود أنواع الأسماك باعتبارها محافظة ساحلية تطل على ساحل البحر المتوسط، وتتنوع أنواع الأسماك بأسواق دمياط خاصة أسواق عزبة البرج ورأس البر وتختلف أنواع الأسماك وأحجامها حسب الموسم، كما تتواجد باسواق السمك بعزبة البرج أنواع كثيرة لا يعرفها غير أبناء المدن الساحلية، تنتشر هذه الأيام بجميع الأسواق أسماك السردين والدراج، والطوبار.

"اليوم السابع" يستعرض أنواع الأسماك المطروحة بالأسواق وأسعارها كالتالى:

الجمبرى 110 جنيهات، جمبرى أزاز وسط 150 جنيها، جمبرى أزاز چامبو 300 جنيه، مرجان بلدى 120جنيها، دراج بلدى 100 جنيه، بربونى حى 120 جنيها، كابوريا دكر چامبو 70 جنيها، كابوريا أناتى چامبو 70 جنيها، كابوريا مبطرخه 120 جنيها، السيبيا 80 جنيها.

تتراوح أسعار أسماك الجران من 90 جنيها لـ110 جنيهات، طوبارنت 110 جنيهات لـ130 جنيها، البلطى 80 جنيها، والسردين البلدى 80 جنيها الكيلو جرام.