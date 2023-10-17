محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الهمم

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن بدء "مبادرة وحدة تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة " والتى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وتحت رعاية وزارتى التضامن الاجتماعى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات " بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولى بالمحافظة وعدد من شركات ومصانع القطاع الخاص ، وذلك ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين محافظة المنوفية ووزارة الاتصالات لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بالمحافظة ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم ورعاية وتأهيل ذوى الهمم وتقديم كافة أوجه الخدمات الشاملة لهم بشكل أفضل وأيسر تيسيراً عليهم ورفع المعاناة عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للأشخاص من ذوى الإعاقات وذلك لضمان إدماجهم فى سوق العمل كونهم شريك أساسى في المجتمع وتحقيقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بذوى الهمم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم إيماناً بدورهم الفعال في شتى مناحى الحياة، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع للعمل على تقديم أفضل الخدمات لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وتهدف مبادرة وحدة تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعريف بالخدمات المقدمة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي ودمجهم في سوق العمل وتدريبهم على كيفية التسجيل على المنصة من قبل ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر وجمعية صناع الحياة للتواصل من خلال المتطوعين لديهم بالأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات لهم.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعى أنه تم تدريب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين بمديرية التضامن الإجتماعى على كيفية التسجيل على المنصة ، بالإضافة إلى إرسال نموذج استمارة التدريب والتشغيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الإدارات الاجتماعية ووحداتها ومكاتب التأهيل كشرط أساسي للتسجيل على الشبكة القومية لخدمات الاشخاص ذوي الإعاقة (التأهيل) وذلك كإجراء استباقي لحصول أي شخص من ذوي الإعاقة على أي خدمة مطلوبة.