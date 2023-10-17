محافظ القليوبية يشهد مناورة لمتابعة صرف مياه الأمطار بشبرا الخيمة

واستهل المحافظ، جولته بتفقد اصطفاف سيارات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل 5 سيارات كسح سعة 4 متر، وعربة سعة 10 متر، و2 شفط نافوري، و3 مواتير شفط مياه ببدال، بالإضافة إلى 1 عربية كسح 4 متر تابعة لحي غرب شبرا ولودر

وأبدى المحافظ، بعض الملاحظات ومنها ضرورة سرعة الانتهاء من تأهيل السيارات من (دهانات ونظافتها وصيانتها).

كما تفقد غرف تجميع الأمطار والمرتبطة بخط طرد على ترعة الاسماعيلية بقطر 160 ملي بمنطقة الفرنواني.

ووجه المحافظ، برفع الأتربة بجانبي الطريق وبمحيط مطابق صرف الأمطار، مؤكدا أن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشددا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الأمطار.

وجاءت الجولة بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس سامي الصباغ مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب شبرا.