محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية بعدد من السلاسل الغذائية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد، اليوم الثلاثاء، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لليوم الرابع على التوالي، عددا من السلاسل والمعارض التجارية والهايبر ماركت بمدينة كفر شكر في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ومن بينها دلتا ماركت التابع للشركة العامة لتجارة الجملة لوزارة التموين، وهايبر كازيون وهايبر الدكان، وذلك بحضور عيد عبد الله وكيل وزارة التموين، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، وعدد من قيادات مديرية التموين بالمديرية وإدارة كفر شكر.

وقال محافظ القليوبية، إنه يتفقد بشكل يومي السلاسل الغذائية بمدن المحافظة ويتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ القليوبية، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25 % وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تطبيقها السبت الماضي.

وكلف محافظ القليوبية، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وأشاد الهجان، بقرار رئيس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.