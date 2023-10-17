محافظ الدقهلية يحيل السلبيات بمستشفى أجا للتحقيق بعد حملة مرور مفاجأة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بالمرور علي مستشفي أجا المركزي للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والمرور علي المركز التكنولوجي والحملة الميكانية بمجلس مدينة أجا.

وأوضح " مختار " الي أنه قد تم تشكيل لجنة من خلال التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية للمرور علي كافة الوحدات الحكومية للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين علي اكمل وجه في كافة القطاعات الخدمية، بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من طلبات المواطنين داخل المراكز التكنولوجيه.

وأشار " المحافظ " الي أن الهدف من المرور علي المستشفيات هو الوقوف علي الحالة الإنشائية لها وكذا مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والوقوف علي احتياج المستشفيات ادوات وقوة بشرية لضمان استمرار العمل.

كما أشار " مختار" الي أن الهدف من المرور علي المراكز التكنولوجية هو التأكد من سير العمل بها وتأدية الخدمة للمواطنين علي اكمل وجه سواء إصدار التراخيص البناء أو الهدم أو حل مشاكل المواطنين في كافة القطاعات.

وكلف " المحافظ " وكيل وزارة الصحه بالدقهلية الدكتور شريف مكين، بسرعة الانتهاء من جميع قوائم الانتظار، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات داخل المستشفي لخدمة المرضي.

وقرر " مختار" إحالة كافة السلبيات الناتجة عن أعمال اللجنة بمستشفي أجا المركزي الي التحقيق وسرعة تلافيها من أجل توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.