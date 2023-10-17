لجان ميدانية فى المنوفية للتأكد من الالتزام بمبادرة تخفيض أسعار السلع

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ ا لمنوفية جهود الأجهزة التنفيذية، فى متابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية" بمختلف المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق المراكز والمدن لتقديم الدعم اللازم، وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور اليومى على المعارض والشوادر، للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين، وذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

هذا وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز"، و تستهدف المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

فيما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة اليومية لمبادرة تخفيض أسعار السلع لضبط منظومة الأسعار ومراقبة حركة الأسواق ، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب .